Bent Høie: – To sykehus på Helgeland må utredes

Mandag møtte Høie ordførere fra Vefsn, Brønnøy og Alstahaug hadde mandag tatt turen til hovedstaden for møtet med helseminister Bent Høie (H). Formålet var å argumentere for deres syn om at den beste løsningen i sykehusstriden på Helgeland er ett stort sykehus sør for Korgfjellet.