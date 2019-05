Bindalssmolt mistet 54.000 yngel ved teknisk svikt

Nyheter

Hendelsen fant sted 18. mai. Yngelen de mistet var fra årets 0-åring. Årsaken var ifølge SinkabergHansen en teknisk svikt i styre- og alarmsystemet. Konkret var det et styreskap for oksygentilførsel til fiskekarene som slo seg av, noe som gjorde at backup og alarm ikke slo inn.

Selskapet skriver at det ikke ble utslipp til ytre miljø, og at hendelsen er meldt til Mattilsynet.

– Både svært beklagelig og ikke minst unormalt. Selv om vi vet årsaken må dette granskes skikkelig, slik at vi eventuelt kan sette i verk ytterligere sikringstiltak, sier produksjonssjef Elling Bøkestad til egen nettside.