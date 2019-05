Video: Se legendariske Spitfire på besøk over Brønnøysund

Nyheter

Lørdag formiddag landet en Supermarine Spitfire mark XVI e på flyplassen i Brønnøysund. Flyet, med kjennetegnet RW386, er en av de senere typene av flyet, som nok er blant de mest ikoniske jagerflyene fra andre verdenskrig.

Spitfire ble produsert som et svar på det tyske jagerflyet Messerschmitt Bf 109, og ble særlig ikonisk for sin rolle i «The battle of Britain», luftslaget over Storbritannia mellom 1940 og 1941.

Som kuriosa kan nevnes at det ikke var Spitfire som skjøt ned flest tyske fly under luftslaget, men Hawkers Hurricane, som var et litt eldre design. Årsaken til dette var at flyene ble satt inn i forskjellige roller der Hurricane skjøt ned bombefly, og det mer smidige Spitfire skjøt ned tyske jagerfly. Tyskerne hadde flere bombefly i lufta enn jagere.

Det er Magne Lilleli som sender bilder og video av flyet til BAnett.

Han forteller at RW386 var ferdig restaurert i 2007 på den legendariske flybasen Duxford i England.

– Da hadde det gått 55 år siden sist den var i luften. Merkingen NG-D er den samme som den hadde på 40-tallet. Motoren er en Rolls Royce Merlin 266 som yter 1580 hestekrefter og er bygget i USA av Packard, skriver han i en e-post.

Motoren er faktisk nesten like berømt som flyet. Rolls Royce Merlin-motoren ble mye brukt under andre verdenskrig i flere flytyper, både britiske og amerikanske, og den karakteristiske lyden ble for mange briter et symbol på den britiske krigsinnsatsen. Det skal nevnes at den også nærmest drev flymannskapene til vannvidd.

Det er produsert mer enn 20.000 Spitfire, og det ble produsert under hele krigen og var i bruk til femtitallet. Også Norge brukte Spitfire etter krigen, helt frem til 1954. De norske flyene var av typen mark IX og XI.