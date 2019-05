Nyheter

Det er ikke filmen fra 1985 det her er snakk om, men en gladnyhet fra Velfjord i 2019.



Godlukta brer seg i skolebygget på Hilstad tidlig en tirsdag morgen idet jeg kommer på jobb. Det minner om lukta fra en frokostsal i et av storbyens bedre hoteller, men det er i mat- og helserommet på skolen i Velfjord det skjer.



Der er Tove Elisabeth Pettersen i full sving med egg og bacon på panna. Hun forbereder frokost til 10. klassen. Det er eksamenstid, og hver eksamensdag serveres det en god frokost i åttetia, til avgangsklassen på tolv elever. De får frukt og nøtter utover dagen også.



Hvorfor er dette flotte tilbudet satt i gang? Hun kan fortelle at det er for at ungdommene skal få en hyggelig samlingsstund sammen med sine medelever for å senke skuldrene, og få godt med energi i kroppen før den krevende dagen. Ifølge Tove er ungdommene veldig godt tilfredse med serveringa.



Jeg spør om det var hennes ide, men hun sier at initiativtaker til "The Breakfast Club" var rektor Stig Roger Selvåg.



Nina Skogmo

Forelder og renholder på skolen