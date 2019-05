Flybilde ledet til arkeologisk sensasjon i Bindal

Nyheter

Arkeolog Trine Johnson har gjort sin karrieres mest spennende funn.

NRK Nordland forteller at hun satt og så på såkalt LIDAR-foto, tatt fra fly med røntgenkamera, da hun oppdaget konturene av det som har vist seg å være et ringformet tun fra mellom 200 og 800 år etter Kristus. Det er spor etter rundt tolv hus, med åpning inn mot et tun - på Vassås i Bindal.

Tunanleggene var møteplasser for likemenn, altså et slags demokratisk forum.

- Jeg har fått mange hilsninger fra andre fagfolk. Det er nesten som å ha fått et barn, sier en storfornøyd arkeolog til NRK Nordland.