Fører og hjullaster er savnet i Rødøy

Nyheter

Klokka 21.21 onsdag meldte politiet om arbeidsulykke i Smibelgvannet i Rødøy, på grensen mot Lurøy innland, hvor en hjullaster med fører antas å ha havnet i vannet.

Is på vannet

Status klokka 23.30 onsdag kveld var at en person er savnet, opplyser operasjonsleder Odd Ivar Pettersen ved Nordland Politidistrikt til Helgelands Blad onsdag kveld.

Store ressurser ble mobilisert, blant annet tre helikoptre, hvorav ett var Sea King fra Bodø med redningsdykkere ombord.

— Det ble vurdert som for farlig for mannskapene å gjennomføre dykk i kveld, sa Pettersen da. Han opplyste at det var tykk is på vannet, og dårlig sikt i vannet.

— Hva kan du si om stedet der ulykken skjedde?

— Det er et anleggsområde. Det var ingen vitner til det som har skjedd, sier operasjonslederen.

Vanskelig tilgjengelig

Torsdag sier Roald Bjerkadal, fungerende leder ved Rana politistasjonsdistrikt, at den savnede føreren og hjullasteren ennå ikke er funnet. Politiet planlegger nå hvordan man skal gå fram i det videre letearbeidet. Ulykken har skjedd i et område som er vanskelig tilgjengelig, i tillegg til at vannet er isbelagt.

- Parallelt med at man planlegger det videre letearbeidet pågår det en etterforskning hvor hovedfokus er å samle inn informasjon for å få et best mulig bilde av hva som har skjedd. Så langt ser det ut til at savnede var alene da ulykken skjedde, men politiet vil i løpet av dagen fortsette å foreta avhør av mulige vitner, sier Bjerkadal.

Politiet opplyser at den savnede er Karl Sverre Egeland, 61 år gammel.

Stor kraftutbygging

Det er Smisto kraft som er ansvarlig for kraftutbyggingen Smibelg-Storåvatn på Rødøy innland, i grenseområdene mot Lurøy innland.

Selskapet eies med hver sin halvdel av Salten Kraftsamband og Helgeland Kraft.

Utbyggingen startet i 2015 og skal være ferdig i 2020. Den skal gi 210 Gwh strøm, altså til cirka 10.500 husstander årlig. Utbyggingen er verdt 1,3 milliarder.

Fire vann i Rødøy reguleres som følge av utbyggingen: Smibelg, Storåvatn, Østre og Vestre Sandnesvatn. I Lurøy er det Nedre Kvannskardvatn som blir regulert.

Det er Hæhre AS som gjør entreprenør AS som gjør anleggsarbeidene på stedet.