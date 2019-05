TTS-sjefen skal holde tale for dagen på 17. mai i Brønnøysund

Nyheter

Programmet for 17. mai i Brønnøysund er nå klart. Der kommer det fram at Stein Andre Herigstad-Olsen skal holde hovedtale for dagen ved samfunnshuset etter folketoget.

Herigstad-Olsen er opprinnelig fra Vevelstad og har de siste årene hatt flere lederroller i Torghatten-konsernet. For tiden er han administrerende direktør i Torghatten Trafikkselskap og fikk nylig opprykk til direktør for konsernets sjøvirksomhet.

Marthe Amalie Dahle skal holdes årets russetale.

Utover dette blir det bekransning ved Sivert Nilsen-bysten ved Brønnøy Høyre-listetopp Tore Tveråmo, ved statuen av Georg Sverdrup ved BA-redaktør Matti Riesto, Ole A. Brønnø-plaketten ved Eva I. Skillingstad, fiskerbautaen ved Fiskarlaget og Krigens ofre-bautaen ved tidligere prost Even Borch.