Aker BP fremskynder stor utbygging

Nyheter

I Aker BPs siste kvartalsrapport kommer det fram at selskapet for tiden jobber med første fase av Ærfugl-utbyggingen i Norskehavet. Etter planen blir produksjonsstart i 4. kvartal 2020.

Samtidig har eierne besluttet å fremskynde fase to av utbyggingen, melder Petro.no. Opprinnelig var produksjonsstart for fase to var satt til 2023, men nå er den framskyndet til 2020/2021.

Gassen på Ærfugl-feltet er estimert til 275 millioner fat oljeekvivalenter.

Bakgrunn: Ni letebrønner er bekreftet Leteaktiviteten på sokkelen utenfor Nordland er i ferd med å ta seg kraftig opp. Det vil gi mer baseaktivitet på land.