Helgelendingen starter egen nettavis i Sandnessjøen

Nyheter

iSandnessjøen skal ifølge Mosjøen-avisas pressemelding rappoirtere om det folk driver med og er opptatt av i de to kommunene.

- Vi er både stolte og svært spente på mottakelsen den nye avisen vil få. Vi har jobbet med dette prosjektet over lang tid, og snart er vi endelig klare til lansering. Tirsdag 14. mai er vi på nett med iSandnessjøen, sier redaktør Marius Guttormsen i Helgelendingens pressemelding.

Drives av trio

Sammen med journalist Jill-Mari Erichsen skal han bidra med relevant innhold om smått og stort som skjer i Alstahaug og Leirfjord. I tillegg vil Roy Lasse Leknes bidra aktivt når det gjelder annonsesalg.

- Vi ser at folk er opptatt av og liker relevante og nære nyheter. Vi skal sørge for at det folk driver med og er opptatt av blir løftet fram og får en rettmessig plass i nyhetsbildet. iSandnessjøen skal være folk flest sitt lokale nyhetsorgan. I for mange sammenhenger ser vi at mediebildet også lokalt, preges av beslutningstakere. Mens det folk faktisk driver med, det som bidrar til trivsel, bolyst og livsglede, i mange sammenhenger blir nedprioritert. Det skal vi gjøre noe med, sier Guttormsen.

Abonnementsavis

iSandnessjøen blir en egen nettavis og skal i tillegg ligge fast på forsiden til Helgelendingens nettavis. Abonnentene kan velge å abonnere kun på iSandnessjøen eller på helg.no og få tilgang til alt innhold.

- Dette er en spennende satsing som vi håper skal knytte Mosjøen og Sandnessjøen enda tettere sammen. Vi bor og lever i en region der samhandlingen er stor. Derfor trenger vi også en lokalavis som speiler det som skjer i Sandnessjøen og Leirfjord, sier sjefredaktør Geir Arne Glad i Helgelendingen.