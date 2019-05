Nyheter

I 13.50-tiden onsdag melder Bindal kommune på sine nettsider at et fiberbrudd i Sømna har medført at mobil- og internett er nede i hele Bindal.

- Telenor oppgir rettetid til klokken 21.00 i kveld. Politiet melder at nødnettet virker, skriver kommunen på sine nettsider.