Konfirmantene Trygve Solås og Trym Granås Helland trekker frem konfirmasjon som familiesammenkomst, når de skal sette ord på hva som er viktigst og finest med konfirmasjonsdagen.

I dag ble de i likhet med Olea Hansen Ormø konfirmert i Brønnøy kirke. Hun peker også på det å samles som det fineste med konfirmasjonsdagen.

- At alle er samlet er fint. Hun forteller at det er tradisjon som ligger bak hennes valg om å konfirmere seg i kirken. For Solås har det vært viktig å følge familieskikk.

I dag var det konfirmanter fra Salhus skole som ble konfirmert i Brønnøy kirke.