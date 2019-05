Nå er fjerning av sitkagran fra Lomsdal-Visten i full gang

Nyheter

Nasjonalparkforvalter Torhild Lamo i Lomsdal-Visten nasjonalpark opplyser i en pressemelding at hogst av sitkagran er i full gang i nasjonalparken.

- Rett før påske satte entreprenør Næsbø skog i gang hogst av sitkagran i Lislbørja i Velfjord i Lomsdal-Visten nasjonalpark. Hogsten skjer i vegløst land og gjennomføres dermed ved hjelp av lekter som betjener ei hogstmaskin og to lassbærere. Lekteren fungerer også som kai for tømmerbåt som setter i gang utfrakting av virket denne uka, sier Lamo.

Eiendommen eies av Miljødirektoratet og planleggingen av hogsten har pågått over flere år.

- Målsettinga var å få gjennomført hogsten som del av lekterprosjektet på Helgeland, men i fjor vinter falt en stor del av skogen, anslagsvis opp mot 3.000 kubikkmeter, så dermed hastet det å få satt i gang hogsten. Tørre og fine forhold har gjort at hogsten har gått raskt, og Næsbø skog har nå hogd vel 5.000 kubikkmeter. Den totale mengden som skal hogges i selve Lislbørja beregnes til om lag 8.000 kubikkmeter.

Lamo opplyser at det også er et mindre parti som skal hogges og fraktes ut fra Børjeneset, samt et parti ved Skavikneset som hogges og legges ned.

- I tillegg har Velfjord skogservice et pågående oppdrag med å legge ned sitkagran i liene ovenfor selve Lislbørja. Området her er så bratt og grana står så spredt at det ikke er hensiktsmessig å frakte den ut.

Både i Lislbørja og på Børjeneset er det både samiske og norske kulturminner.

- Disse blir naturligvis tatt hensyn til og bevart for ettertiden, sier Lamo.

Målsettingen med hogsten er å få fjernet sitkagrana.

- Den er et fremmed treslag og dermed ikke noe man ønsker å ha i en nasjonalpark. Grana ble plantet på 60-tallet og er hogstmoden. At den nå tas ut og kommer industrien til gode samtidig som det åpner opp for å få tilbake et naturlig biologisk mangfold i Lislbørja er gledelig, sier Lamo.