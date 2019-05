Nyheter

Klokken 03.10 natt til onsdag melder politiet i Nordland om at to menn har slåss i Brønnøysund.

– Den ene parten hadde en liten hevelse i ansiktet, skriver politiet.

Den ene av de to er ifølge politiet også mistenkt for bruk av narkotika og anmeldt for det.

Mennene var i slutten av tenårene og i begynnelsen av tyveårene.