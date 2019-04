Pengene regner inn for Helgeland Kraft

Nyheter

Konsernet Helgeland Kraft melder om et godt første kvartal i 2019. Det har vært en ganske stabil periode for konsernet driftsmessig, der vannkraft har levert gode resultater. Dette er ifølge selskapet til tross for et fall i kraftprisene gjennom kvartalet.

Selskapet skriver at unormalt mye nedbør i form av regn har gitt en høy produksjon sett hen i forhold til årstiden, og at nettvirksomheten har levert bedre enn på samme tid i fjor. Salget av strøm leverer ifølge dem på et stabilt og godt nivå.

Resultat før skatt i første kvartal ble på 115 millioner kroner. Dette er 74 millioner kroner mer enn samme tid i fjor.

– Energibransjen er i stor endring med høy oppmerksomhet om digitalisering og effektivisering. Arbeidet med myndighetspålagte aktiviteter som innføring av automatiske strømmålere og El-hub har krevd stor innsats og er nå i ferd med å sluttføres. I tillegg er det fortsatt stor aktivitet knyttet til sluttføringen av vannkraftutbyggingsprosjektene. Det arbeides godt i hele konsernet med kontinuerlig forbedring som verktøy for å opprettholde vår gode markedsposisjon, sikre forsyningssikkerheten og styrke verdiskapingen i konsernet, sier konsernsjef Eivind Mikalsen i pressemeldingen.

Han sier at konsernet fikk positiv effekt knyttet til pensjon i 2018, men at slike effekter ikke ventes i 2019. Han venter også lavere kraftpriser i 2019.