Ida Maria og demonstranter sperret fylkesveien på Nesna

Folkeaksjonen på Nesna samlet torsdag ettermiddag folk til protest mot forslaget om nedleggelse av Nord universitet Nesna. Det gjorde de ved å sperre fylkesvei 17 inn til Nesna.

– Vi er dritt lei av nedlegging av distriktene, sier Ida Maria Børli Sivertsen i en apell (se video over saken). Børli Sivertsen er ordførerkandidat for Miljøpartiet de grønne i Nesna, men er nok for de fleste best kjent som musiker.

BAnett har også fått tilsendt bilder fra aksjonen.

