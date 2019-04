Widerøe-trafikk som normalt

Nyheter

SAS-pilotene streiker og 205 flygninger fredag er kansellert for å unngå strandede passasjerer, ifølge Aftenposten.

Widerøe melder på sin facebookside at trafikken går som normalt:

- Vi understreker at Widerøe ikke er en del av en mulig arbeidskonflikt i SAS, og planlegger derfor trafikk som normalt også fredag 26. april. For passasjerer som har bestilt flyreise i kombinasjon med SAS og Widerøe, tilbyr vi nå gratis ombooking i samme bookingklasse for reiser i perioden 24. - 29. april. For ombooking ta kontakt der du har bestilt din flybillett.

Vi gjør oppmerksom på at dette kun gjelder kombinasjonsreiser med SAS og Widerøe, ikke reiser i kombinasjon med Norwegian eller andre av våre samarbeidspartnere, melder selskapet.

Merk: BAnett meldte tidligere at det var satt opp direktefly fra Oslo som lander i Brønnøysund kl. 23.20. Dette er en ordinær avgang.

Følg flytrafikken her.