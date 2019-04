Fylkesveien legges om grunnet bygging av smoltanlegg

Nyheter

Onsdag 24. april starter arbeidet med midlertidig omlegging av fylkesvegen forbi det nye industriområdet til Svaberget Smolt. Det opplyser eier og utbygger av anlegget Sinkaberg Hansen i en pressemelding.

Ifølge oppdrettsselskapet må fylkesvei 17-traseen ved anlegget legges om et kort stykke i forbindelse med etablering av det om lag 80 mål store arealet ved Svaberget.

- Entreprenør Tverås Maskin & Transport har ansvar for også denne delen av prosjektet. I om lag fire uker, frem til siste del av mai, vil veien være lagt om. Årsaken er behov for diverse tekniske fremføringer til Svaberget Smolt. Opp mot normal avvikling av trafikken, er det ikke ventet særskilte forsinkelser. I anleggsperioden fram til utgangen av mai måned er det imidlertid gitt generelt varsel om at enkelte korte stopp i forbindelse med sprengningsarbeid kan forekomme, står det i pressemeldingen.