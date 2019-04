Nyheter

Andre påskedag var Widerøes ankomster fra Bodø 13.45 og Trondheim 16.10, samt avgangen til Bodø 16.10 innstilt.

Ifølge Widerøe skyldes det teknisk feil på maskinen som skulle betjene passasjerene på disse flyvningene.

- Med fulle fly er vi kjempelei oss for at det ble slik. Passasjerene er tilbudt plass på neste avgang eller bakketransport, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll.