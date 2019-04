Norges travleste ferjesamband starter elektrifiseringen

Nyheter

Ferjeselskapet Bastø Fosen frakter årlig 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner reisende fra Moss til Horten. Til det bruker de fem ferjer over Oslofjorden.

- Strenge miljøkrav

Nå investerer det Torgatten ASA-heleide selskapet med Brynjar Forbergskog som styreleder i én batteriferje som skal settes inn i 2021.

Det framgår i en pressemelding fra Bastø Fosen.

– Da vi inngikk kontrakten med Statens vegvesen om sambandet i 2014, var det strenge miljøkrav, men teknologien var ikke moden nok for elektrisk drift. Nå har teknologi og kompetanse utviklet seg, sier direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Store batterier om bord og høyspentlading ved kai i Horten gjør at ferja i første omgang vil bli ca. 64,5 prosent elektrifisert.

Dersom det senere blir tilgang på lading også i Moss, vil den nye ferja gå 100 prosent elektrisk.

Bastø Fosen vil da vurdere å bygge om to av de nyere fartøyene, skriver Bastø Fosen.

Norge i front med grønn sjøfart

Enova støtter klimaprosjektet med 31 millioner kroner. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier grønn sjøfart er et viktig statsingsormåde for regjeringen.

- Moss-Horten er Norges mest trafikkerte fergesamband og staten gjennom Enova bidrar nå til at denne viktige strekningen får batteriferge. Bare dette ene prosjektet reduserer klimagassutslipp tilsvarende 3.400 personbiler.

- Vi skal halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Norge ligger i front når det gjelder grønn skipsfart, og elektrifisering er en viktig del av regjeringens politikk, sier Elvestuen i pressemeldingen.

Innovativt klimaprosjekt

Moss–Horten blir det 34. ferjesambandet som elektrifiseres med støtte fra Enova.

– Vår skipstekniske rådgiver TNSDC AS har sammen med oss utviklet løsninger som gjør at vi med støtte fra Enova kan realisere våre ambisjoner på dette området. Disse aktørene, samt konstruktiv vilje fra Skagerak Nett, Horten Havn og Statens Vegvesen Østfold, har vært avgjørende for at vi kan ta ytterligere samfunnsansvar og bidra mer til det grønne skiftet, sier Lund.

Batterikapasitet tilsvarende 100 e-Golf

Batteripakken om bord vil ha en kapasitet godt over 100 av seneste generasjon e-Golf, og vil lade høyspent opptil 7,2 megawatt (7200 kW)

– Det er i utgangspunktet ingen enkel oppgave å elektrifisere såpass store og energikrevende ferjer som Bastøferga. Her blir det gjort mulig av innovativ høyspentlading og den største batteripakken vi har sett på ferjer så langt, sier direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Ifølge Enova vil teknologien som utvikles bidra til neste steg på veien mot grønn sjøfart.

- Satsingen til Bastø Fosen bidrar til å utvikle og bygge erfaringer med ny teknologi som vil komme hele maritim sektor til gode, og vi er glade for å kunne bidra til at dette prosjektet ser dagens lys, sier Nakstad.

Store utslippskutt

Bastø Fosen skriver at de årlige utslippene kuttes med 3.874 tonn CO2, tilsvarende utslippene fra 3.400 nye bensinbiler.

Selskapet viser til at beregningen er basert på en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 12.140 km/år (jf. SSB) og gjennomsnittlig klimagassutslipp på 71 gram per kjørte kilometer for bensinbiler solgt i 2018 (jf. OVF).