Mosjøen-kvinne hadde sju rette i Lotto

Nyheter

Påskeaften var det supertrekning i Lotto (tidligere kjent som superlotto). 54 personer vant én million kroner hver. Dette er ny rekord.

- Aldri før har vi hatt så mange millionærer i én supertrekning. Alle som hadde levert Lotto-kupong etter 22. desember, som var forrige supertrekning, var med i trekningen. I tillegg kommer millionærene fra kveldens Lotto, hvor vi fikk hele 12 nye millionærer. Dette betyr at vi nå er oppe i totalt 6.306 Lotto-millionærer, melder Norsk Tipping.

Blant de tolv som fikk sju rette i vanlig Lotto og vinner 1,6 millioner hver er en kvinne fra Mosjøen som hadde kjøpt kupongen hos Extra Berkåk i Rennebu.

Sannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Sannsynligheten for å vinne i Supertrekningen er ca. 1:5,5 mill. per rekke.