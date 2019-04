Fine forhold i fjellet

Nyheter

Skjærtorsdag har det skyet til over Brønnøysund og Sør-Helgeland, men det er fortsatt oppholdsvær og fint turvær.

På skidestinasjonene til sørhelgelendingene er det også en fin uke. Wekameraene til Grong skisenter viser snø i løypene og lett oppholdsvær. Også Hemavan og Tärnaby har fine forhold.

Ola A. Seem, daglig leder for Grong Skisenter, forteller at sømna- og brønnøyværinger er en voksende kundegruppe for senteret.

- Per i dag er det cirka 11 prosent av alle heiskort som blir solgt på nett som kjøpes av nettopp denne kundegruppen. Det er kun Namsos, Steinkjer, Grong og Overhalla som handler flere SkiPass enn Sømna og Brønnøysund på Grong Skisenter. På grunn av denne veksten har Skisenteret derfor holdt åpent i vinterferieuken til Nordland, forteller han.