Kroppsklemma-forfatter besøker Sømna

Nyheter

Torsdag 25. april besøker hun Sømna, i regi av Sømna kommune og Mental helse ungdom i Sømna.

Tre foredrag

Hun kommer hun til Sømna for å holde tre foredrag; ett til elevene på ungdomsskolen, ett til litt eldre ungdom om ettermiddagen og ett kveldsforedrag til foresatte og andre voksne/fagfolk med interesse for temaet.

Med foredraget ønsker Løvendahl Mogstad å gi noen gode og praktiske råd. Hvordan kan man stå imot presset, gjøre fornuftige valg og få et godt liv?

Blogger og forfatter

Kari Løvendahl Mogstad jobber til daglig som fastlege i Trondheim. I tillegg er fembarnsmoren idrettslege og lektor ved Samfunnsmedisinsk institutt ved NTNU.

Hun er skribent, blogger og forfatter, og ga i 2017 ut boken "Kroppsklemma", som handler om dagens oppvekst med sosiale medier, kroppspress og perfeksjonsjag. Mogstad er medlem av referansegruppen for barns helse i Norsk forening for allmennmedisin, og er valgt inn i regjeringens nyoppnevnte utvalg for barn og unge: #UngIDag.