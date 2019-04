Dette skjer i påsken på Sør-Helgeland

Nyheter

Den gule høytiden på Sør-Helgeand er full av tradisjonelle arrangementer, fest og annen moro.

Kred er først ut i den stille uke med påskejam i kveld, onsdag.

- Vi gjør klart for en ny påskejam og håper spesielt på besøk av musikere som har lyst til å spille hos oss i påsken. Det vil som vanlig også være et husband tilstede som fyller ut kvelden, skriver Kred på Facebook.

Det blir levende musikk på vertshuset Palermo på Vega også samme kveld. Det sørger Arnt Rune Eide for.

Klakksjæret pub og restaurant i Sømna spiller duoen Andre Rottem og Tore L. Antonsen påsken inn onsdag kveld.

- Den humørfylte duoen lover høy allsangfaktor og mye dansbar musikk, god stemning og kjente låter i pop og rock sjangeren, for både den yngre og den godt voksne garde, skriver Klakkskjæret på Facebook.

Påskekino på Vega

På Folkets hus i Vega er det kino onsdag, skjærtorsdag og første påskedag.

- Det går to filmer hver dag. På plakaten står Asterix, Dumbo, Helan & Halvan og Journal 64 - basert på Jussi Adler Olsens bok ved samme navn, sier Nils Hilmar Gullsvåg.

Natursti på nordbygden og treff i sørbygden

Værmeldingen er strålende til og med skjærtorsdag, med mer av det samme, sol fra skyfri himmel.

Det betyr at Nordbygdens ungdomslag må belage seg på storinntrykk til naturstien. Den har start og mål ved ungdomshuset Kampen på Lund. Der er det tradisjonen tro middagsservering med saltkjøtt og kålstappe og kjelost til dessert, samt kaffe og kaker.

I Sømna er det skjærtorsdagstreff i regi av Vik-Husand grunneierlag. Det er et arrangement for store og små i Kvennhusdalen på Stein.

- Der har vi restaurert et gammelt kvernhus. Det ligger ti minutters gange på traktorsti fra parkeringsplassen etter avkjørselen merket "Tursti" to km sør for Vik. Vi rigger til griller som folk kan bruke, og vi selger også grillmat, forteller kasserer Magnor Grøttheim.

I forbindelse med grunneierlagets 40-årsjubileum har de planene klare for en panoramahytte på Steinsfjellet, også kjent som Kjørsvikfjellet.

Rekeaften, quiz - og ballett

I Bindal er det rekeaften i Kolven og påskeqiuz på Terråk gjestegård på skjærtorsdag.

Torsdag er fast quiz-kveld på Kred, den stille uke er intet unntak. Kanskje kan det være et tips å brushe opp kunnskapen om fjellvettregelene. Men hvilke spørsmål Stein Brekk og hans quizmaster-kolleger trekker opp av hatten er minst like vanskelig å forutse som hvor påskeharen hopper.

Det skjer mye på Folkets hus på Vega i høytiden. Skjærtorsdag kan man oppleve ballett.

- Vi har premiere for vårt nye konsept med konsert på kino, og ballett fra Parisoperaen er først ut, sier Gullsvåg.

Premiere kombinert med finkultur gjør at arrangøren legger seg litt ekstra i selen.

- Det blir på med finstasen og servering av champis og kanapeer, sier Gullsvåg.

Slåball og Nordavind-konsert

Langfredag har det i over 100 år blitt spilt slåball på Eidemstranda på Vega. Så også i år.

På kvelden skal Nordavind spille sin første helt egne konsert på Kred. Brønnøybandet ble startet i januar 2017 i forkant av UKM og de imponerte både den lokale og regionale juryen og gikk helt til landsfinalen.

De har spilt ved flere anledninger på Kred og hadde konsert i Roots-teltet i fjor. I påskeferien er de samlet i Brønnøysund igjen.

Påskepub, musikkbingo, Texas og King Vegas

Påskeaften blir det dobbel dose påskepub i Bindal; på Holm camping og Vonheim ungdomshus - der det også blir musikkbingo.

I Brønnøysund spiller Texas på Kred. Bandet består av John Reinfjord, Sverre Rande, Rolf Leander Pedersen og

Kjetil Rørmark.

- De fire rutinerte musikerne spiller festglad rock og country med stemning, feeling, trøkk og god lyd. Publikum og spilleglede står i høysetet for denne gjengen, melder Kred.

- Texas spiller hovedsakelig coverlåter av kjente artister som: Eagles, Dire Straits, Marius Muller, Delbert McClinton, Eric Clapton, Deep Purple, Bruce Springsteen, Tom Jones, Pink Floyd, samt flere egendefinerte perler fra musikkens verden, heter det videre.

Påskeaften er det også påskejam på Goma.

- Ta med deg det du bruker som instrument, om det er munnharpe, ukulele, gullstrupen, eller hva enn det skulle være. Det er fullt mulig å bare bringe ørene og god stemning også. Du trenger ikke å være proff for å delta, her slipper alle til, skriver Goma på Facebook.

Fest og moro blir det på Folkets hus på Vega også. Der spiller husbandet King Vegas opp til dans.

- Vi er klar for å skape stor stemning, sier Nils Hilmar Gullsvåg.

Yr: Godværet holder seg til skjærtorsdag

Fjelltrimkomiteen har merket, sikret og lagt plank over de våteste områdene i noen av løypene.

Yr.no melder overskyet og 9-11 grader langfredag og påskeaften - med regnbyger på kvelden påskeaften. Yr tar forbehold om første påskedag, men varsler at det skal plaske ned. Temperaturen holder seg. Andre påskedag meldes det opphold og overskyet.

Onsdag

Påskejam på Kred

Arnt Rune Eide spiller på vertshuset Palermo, Vega

Kino på Folkets hus, Vega

Andre og Tore spiller påsken inn på Klakkskjæret

Skjærtorsdag

Natursti fra Kampen Lund - Nordbygdens ungdomslag

Skjærtorsdagstreff i Kvennhusdalen på Stein i Sømna

Quiz og pizza, Persplassen, Hommelstø

Påskequiz på Kred

Påskequiz på Terråk gjestegård

Rekeaften i Kolven, Bindal

Kino på Folkets hus, Vega

Premiere for konsert på kino-konseptet på Folkets hus med ballett-forestilling fra Parisoperaen.

Langfredag

Slåball på Eidemfjæra, Vega

Nordavind spiller på Kred

Lokal musikk, Persplassen, Hommelstø

Påskeaften

Texas spiller på Kred

Påskejam på Goma

Påskefest med husbandet King Vegas på Folkets Hus på Vega

Påskepub på Holm camping, Bindal

Musikkbingo og påskepub, Vonheim ungdomshus, Bindal

Første påskedag

Kino på Folkets hus, Vega

NB: Har du et arrangement som ikke står på listen? Send oss en mail til desk@banett.no med info, så legger vi det til.