Dødsårsak for mann funnet i Mosjøen er fastslått

Politiet i Nordland melder mandag at man har funnet den mest sannsynlige dødsårsaken til mannen som ble funnet død i Kulstadlia i Mosjøen lørdag ettermiddag. Han ble forsøkt gjenopplivet, men ble senere erklært død på stedet.

Mannen som ble funnet omkommet var fra Litauen. Han bodde og arbeidet i Mosjøen. Pårørende i Litauen ble varslet samme dag som dødsfallet ble kjent.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at nedkjøling kombinert med beruselse er mest sannsynlige dødsårsak.

- Politiet har ingen holdepunkter for at det skal ha skjedd noe straffbart. Vi har gjort en god del nødvendige etterforskingsskritt, slik det er vanlig i forbindelse med uventede og uavklarte dødsfall. Det faktum at den døde ble funnet utendørs bidrar også til at saken etterforskes svært bredt i startfasen, opplyser Kaja Agersborg Jørgensen, politiadvokat i Nordland politidistrikt.

- Selv om saken ikke er ferdig etterforsket, så har vi fått dannet oss et godt bilde av hva som har skjedd. Det er grunn til å tro at mannen døde av nedkjøling kombinert med beruselse da han var på vei hjem fra en fest natt til lørdag. Funnstedet, den foreløpige obduksjonsrapporten, kombinert med flere andre elementer i saken styrker sannsynligheten for dette.