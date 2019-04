Bankrådgiver har fått jobb ved opplæringskontoret

Nyheter

Her skal hun arbeide med formidling av lærlinger og ha oppfølging av lærlinger og lærebedrifter samt kurs, veiledning og informasjonsarbeid.

- Sparebank1 Nord – Norge har vært en fantastisk arbeidsgiver, men etter 14 år i banken har jeg valgt nye utfordringer. Jeg er veldig glad for at jeg også i min nye jobb fortsatt får jobbe tett opp mot næringslivet sier Mona Velde i en pressemelding fra banken.

- Det at våre ansatte er attraktive i gode stillinger for andre aktører er noe vi må leve med. Det er jo et veldig godt tegn for SpareBank 1 Nord-Norge som arbeidsgiver, sier banksjef Øyvind Løvdahl.

- Vi ønsker Mona Velde lykke til med nye utfordringer og samtidig takker vi henne for den solide jobben hun har gjort for banken. Vi har klare ambisjoner om videre vekst innenfor bedriftsmarkedet. Så jakten på ny bedriftsrådgiver er allerede i gang. Stillingen vil bli utlyst rett etter påske, sier Løvdahl.