Vi skal ligge i smørøyet på et høytrykk nesten hele påsken

Nyheter

– Det korte og greie svaret er at det ser ganske greit ut fremover. Det er et høyttrykk som bygger seg over Skandinavia og dere blir liggende midt i. Det ser ut som fine forhold fremover. Rolige vindforhold, ikke noe særlig nedbør og en god del sol, sier vakthavende meteorolog Marit Berger hos Meteorologisk institutt.

Varmere blir det også, men ikke de første dagene.

– Etter hvert kan det bli varmere, det blir ikke de helt store temperaturene de neste dagene, men kuldegrader på netterne og ikke så mange plussgrader på dagtid, men ut over neste uke blir det nok gradvis mildere. Det er litt langt frem, men det nærmer seg nok tosifrede temperaturer. Men det er litt langt frem å si sikkert, sier hun.

Rundt siste helg av påsken er det generelt sett vanskelig å si noe sikkert.

– Det ser ut til at dere blir liggende midt i et høyttrykk nesten hele påsken. Det er ikke sikkert det blir skyfri himmel, men tross alt, sier Berger.