I dag kommer årets konfirmanter på døra

Nyheter

– Vi er igjen klare til innsats for andre gjennom årets Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp. I år, som mange tidligere år, fokuseres det på tilgang til rent vann, både i katastrofer og i et livsløpsperspektiv. Klimaendringer, som kan gi både for mye eller for lite vann, driver mennesker på flukt, skriver diakon Gry Netland-Ebbesen i Brønnøy menighet i en pressemelding.

Hun viser til en historie fra Somalia:

«Halimo på fire år har aldri kjent en regndråpe på kinnet sitt, bare vindene og den brennende sola. Tørken tok livet av alle geitene. Far som var soldat ble drept. Da så ikke Ikran Abdi Ahmed annen råd enn å ta med seg de to små jentene sine og dra. Nå bor de i flyktningleiren Jilab 3 ved byen Garowe, nord i Somalia. Halimo gjør alt hun kan for å hjelpe mamma. Hver dag tar hun med den store vannkannen. Den er nesten like stor som henne.»

Tirsdag kommer altså konfirmanter, foreldre/foresatte og andre som bøssebærere og sjåfører.

– Ta vel i mot dem når de banker/ringer på hos deg tirsdag ettermiddag/kveld 9. april. Ha gjerne kontanter klare. Andre menigheter på Sør-Helgeland arrangerer også fasteaksjon i disse dager, skriver hun i pressemeldingen.