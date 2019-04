Aasta Hansteen-produksjonen stanset på grunn av lekkasje

Nyheter

Overfor Stavanger Aftenblad opplyser kommunikasjonssjef Morten Eek i Equinor at det klokken 13.28 mandag ettermiddag oppsto en feil i måleutstyret i turbinene til en gasseksport-kompressor.

– Det gjorde at vi fikk en stopp i eksportsystemet. Da oppstår det et behov for å fakle produksjonen. Under fakling av gass, oppsto det en lekkasje i en flense, sier Eek til avisen.

De ansatte måtte kle seg i overlevingsdrakter og gå om bord i livbåtene. Situasjonen skal ha vært avklart en time senere, og mandag ettermiddag er produksjonen av gass innstilt inntil videre. Ansatte skal foreløpig ikke tas til land.