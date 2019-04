Nå skal Helgeland bygg og Blå Bolig samarbeide

Nyheter

Det melder bedriftene i en pressemelding. Det nye er at Helgeland Bygg skal forhandle Blå Bolig.

– Planen er å bli mer aktiv lokalt på Sør-Helgeland, og i større grad bli utbyggere, sier Raymond Monsen, daglig leder i Blå Bolig.

– For oss er det supert med lokalt samarbeid, sier Stig Morten Berger, byggeleder i Helgeland Bygg.

Blå Bolig ønsker ifølge pressemeldingen å være utbyggere i større grad enn før. Da kan de kjøpe flere tomter, og de mener det gir dem større finansielle muskler å samarbeide med den lokale entreprenøren.

– At vi er representert med et lokalt håndverkerfirma som Helgeland Bygg, er en stor gevinst for alle parter, også for kunden. Heretter får nemlig kunden bare én å forholde seg til når de gjør livets største og viktigste investering, og det er en stor fordel, sier Raymond Monsen i pressemeldingen.

Helgeland Bygg og Blå Bolig har samarbeidet i mange år. Så langt har man solgt tre ferdighus fra Blå Bolig. Ifølge pressemeldingen blir det også flere hus i sommer.

– Vi er i gang med å fylle ut søknadsskjema for to eneboliger og to tomannsboliger på Sømna, forteller Berger i pressemeldingen, i tillegg til et hyttefelt på Vega. Den nye omsorgsboligen på Vik i Sømna er bygget av Helgeland Bygg for Blå Bolig.

I sin tid bygde Blå Bolig omlag 40 hus lokalt per år i Sømna og Brønnøy. De er ikke sikre på om de kan nå opp dit. Men Monsen sier at ambisjonen er å være med til stede lokalt.