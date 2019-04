Ansatte i skolen mobber elever

Nyheter

I halvårsrapporten for 2018 har mobbeombud Lasse Knutsen i Nordland redegjort for antall henvendelser og hvilke henvendelser som har kommet inn til mobbeombudet.

67 mobbesaker

Mobbeombudet fikk 124 henvendelser i løpet av 2018, 67 av dem var om mobbing, resten var andre henvendelser fra skoler, profesjoner og barnehager som ønsket kompetanseheving i blant annet paragraf 9A i opplæringsloven.

I alt hadde mobbeombudet 67 henvendelser om mobbesaker. De fleste av disse er ifølge Knutsen kompliserte mobbesaker som har pågått over tid.

Knutsen var frem til 1. august 2018 elev-, lærling- og mobbeombud i Nordland. Denne stillingen ble delt i to fra 1. august, og Knutsen ble mobbeombud i Nordland på heltid.

Ansatte mobber elever

Mobbing av elever er kategorien som skiller seg klart ut. Denne kategorien er på 67 prosent, noe som ikke står i forhold til tall fra elevundersøkelsen. I kategorien andre aktører er det stort sett skoleledere som ønsker veiledning i hvordan de skal håndtere en mobbesak.

– Det er samtidig kanskje mer bekymring knyttet til at hele 15 prosent av de sakene mobbeombudet har fått er om ansatte som mobber elever. Det har nok en sammenheng med at mobbeombudet får de vanskeligste henvendelsene, og gjerne de som har pågått over tid, skriver Knutsen i halvårsrapporten.

Henvendelser delt på nivå viser at videregående opplæring innehar 20 prosent av alle henvendelsene mobbeombudet får. Knutsen mener dette er et nokså høyt prosentvis tall, sett i forhold til elevundersøkelsen.

– Forklaringen på dette kan ligge i at Nordland fylkeskommune har hatt ombud i over 20 år og denne funksjonen er dermed bedre kjent for videregående opplæring, enn den er for grunnskole og barnehage. Etter hvert som mobbeombudet blir en mer kjent funksjon i Nordland vil nok dette tallet synke og grunnskoletall øke, noe som også elevundersøkelsen bekrefter. Det er verdt å merke seg at det er få saker som kommer fra barnehagene. Dette er nok først og fremst på grunn av at ombudsfunksjonen ikke er godt nok kjent for dette nivået, mener Lasse Knutsen.

Ulike typer mobbing

Mobbeombudet har valgt å dele inn i nettmobbing, skjult mobbing, verbal mobbing, vold/trusler og annet. Knutsen viser til at mobbing er sammensatt og komplekst, og mobbesaker ikke kan entydig plasseres i enkeltkategorier. I enkelte mobbesaker er det flere typer mobbing som kan ramme den som blir utsatt. I kategorien «annet» kan det for eksempel ligge henvendelser med en problematikk i et læringsmiljø.

– På grunn av små kommuner med få skoler, har jeg valgt å gruppere mobbesaker i regioner. Dette for å ivareta taushetsplikten i mobbesaker som har pågått over lang tid i et lite samfunn. Saltenregionen har flest mobbesaker, noe som kan forklares med at denne regionen har høyest folketall og har hatt størst mediedekning om mobbeombudet. Videre følger de andre regionene med noenlunde like tall i antall henvendelser.

Tar kontakt på vegne av andre

Det er i hovedsak foresatte som kontakter mobbeombudet. Knutsen mener dette skyldes at eleven ikke orker å ta kontakt selv mens mobbingen pågår.

– Det er verdt å merke seg at de elevene som har tatt kontakt med mobbeombudet ikke tar kontakt på egne vegne, men på vegne av medelever som blir utsatt for mobbing og krenkelser, skriver mobbeombudet.

Han sier videre at av meldte saker til mobbeombudet sier erfaringene at det dessverre ofte er varierende kvalitet i skolens håndtering av mobbesaker. Han mener det bør gjøres en større innsats på skolene i Nordland for å øke kunnskap og ferdigheter i arbeidet med avdekking, håndtering og oppfølging av mobbesaker.

Mobbeombudet kommer med konkret veiledning til skolene og spørsmål de må stille seg selv.

• Vet vi hva mobbing er (jobbe med definisjon og begreper knyttet til mobbing)?

• Vet vi hvordan vi skal avdekke mobbing og gjør vi det?

• Vet vi hvordan vi skal stoppe mobbing og gjør vi det?

• Vet vi hvordan vi skal følge opp både de som er blitt mobbet og de som mobber og gjør vi det?

Når saker er håndtert må skolen i evalueringen stille to spørsmål både til de involverte og seg selv før de kan si seg fornøyd med håndteringen:

• Har situasjonen for de involverte elevene blitt tilfredsstillende?

• Er de involverte og skolen trygge på at bedringen er varig?

Ikke gode nok tiltak

Mobbeombudet skriver at erfaringen i 2018 tilsier at det ikke har vært nok god kvalitet på tiltakene som iverksettes og oppfølging av disse fra skolene.

– Tiltakene skolene setter inn blir fort for generelle og utydelige. Det finnes også eksempler på at mobbeombudet er et tiltak i en aktivitetsplan. Spesielt foreldre blir da usikre på om tiltakene vil fungere. I tillegg blir det ofte et for stort sprik mellom hvordan tiltakene er beskrevet på papir og hvordan det gjennomføres i praksis, mener mobbeombud Lasse Knutsen.