To hornister fra Brønnøysund skolekorps deltok i elitedivisjonen i NM denne helga

Torunn Meosli fra Brønnøysund Musikkorps opplyser til BAnett at to hornister som har sitt utspring i Brønnøysund skolekorps har deltatt i elitedivisjonen under helgens NM i janitsjar.

- Det er ikke hverdagskost. Sofie Hestvik Berge spiller i Christiania blåseensemble og Tora Meosli Melteig i Mo Hornmusikk, sier Meosli.

Musikkforeningen Nidarholm vant kongepokalen i elitedivisjonen med 95,83 poeng. Sofie Hestvik Berge og Christiania blåseensemble tok andreplassen med 95,17 poeng. Mo Hornmusikk ble nummer sju av ti i elitedivisjonen med 90,17 poeng.