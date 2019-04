Mossleth (Sp) vil oteren i verdensarven til livs

Nyheter

I et spørsmål til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) spør Siv Mossleth (Sp) om ministeren kan sørge for at det gis tillatelse til å ta ut oter i Vegaøyan før hekkingen starter, som vil si «minst ut april måned».

Mossleth peker i sitt spørsmål på at Muddværet i verdensarvområdet i 2018 skal ha hatt cirka 200 hekkende ærfugler, og at 170 av disse gikk tapt.

«Femten års systematisk arbeid for å bevare et tradisjonelt egg- og dunvær ble ødelagt på to uker av oter. Fylkesmannen viser til at ”stor skade må ha skjedd i inneværende år før skadefelling kan tillates.” Lokal kunnskap om hekkende ærfugl tilsier at oter bør tas ut før hekkesesongen», skriver Mossleth i sitt spørsmål til statsråden.

Oteren er fredet, og Naturvernforbundet reagerer på Mossleths utspill.

– Det er virkelig sjokkerende at det finnes folk som fremmer en sånn politikk i det hele tatt, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til NRK Nordland, som omtalte saken først.

Han omtaler ifølge etermediet forslaget som «galematias».

Tidligere har BAnett omtalt at Fylkesmannen i Nordland har sagt nei til skadefelling, og at det er gjennomført oter-obduksjoner for å søke å dokumentere om oter spiser ærfugl. Disse obduksjonene ga ikke entydige svar, selv om en forsker fant fuglefjær i én otermage. Det har vært krav fra fuglevoktere om flere skadefellingstillatelser, og fylkesmannen har gitt støtte til DNA-analyser av oter-avføring for å kartlegge oterbestanden.

