Brønnøy har svart sivilombudsmannen om åpenhet

Tidligere denne uken omtalte BAnett at sivilombudsmannen purrer på Brønnøy kommune for å få tilsendt kommunens rutiner for lukking av møter og bruk av taushetsplikt. Opprinnelig fikk kommunen 15. mars som frist til å sende inn sine rutiner, men i purrebrevet datert 26. mars ga sivilombudsmannen 2. april som ny frist.