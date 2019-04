Sametinget bekymret for økt vindkraftutbygging

Nyheter

Mandag la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem et forslag til nasjonal ramme for vindkraft. NVE mener det er veldig gode produksjonsforhold for vindkraft i Namdalsregionen og inkluderer Bindal i dette området

Samisk bekymring

Sametinget er bekymret over at NVE peker på reindriftsamiske områder i Finnmark og Trøndelag som blant områdene som er best egnet for vindkraft i sin nye rapport.

– Vindkraftutbygging kommer i tillegg til andre planlagte inngrep i beiteområdene, som for eksempel utbygging av veier, jernbane, kraftlinjer og hyttebygging, for å nevne noe. I det sørsamiske området er reindrifta allerede under sterkt press på grunn av arealinngrep og dette er en stor og alvorlig trussel mot sørsamisk språk og kultur, sier sametingsråd Silje Karine Muotka i en pressemelding.

Hun mener det er viktig at NVE har gjort forsøk på å beskrive samisk bruk som del av kartleggingen.

– Slike dokumenter mangler alt for ofte et helhetlig kunnskapsgrunnlag når det skal foretas store utbygginger. Min bekymring er likevel knyttet til det store og samlede utbyggingspresset på sårbare reinbeiteområder, og at NVE i sin rapport fortsatt legger opp til nye prosjekter i områder der det allerede er svært mange og omfattende arealinngrep. Deler av dette forslaget bidrar til det samlede utbyggingspresset, og det kan ikke Sametinget støtte slik forslaget er nå.

Ber om konsultasjoner

NVE vektla i sin framleggelse av den nasjonale rammen for vindkraft at søknader utenom de utpekte områdene ikke vil bli prioritet. Dette betyr at det ikke legges opp til utbygging av ny vindkraft i Troms og store deler av Nordland. Videre opplyste NVE at rapporten ikke vil ha betydning for vindkraftverk som det allerede er gitt tillatelse til, men at den vil kunne få betydning for vindkraftsøknader som nå ligger til behandling hos energimyndighetene. Slik dette forslaget fremstår vil også vindkraftplaner i Øst Finnmark være uaktuelle for videre utbygging.

– Sametinget har nettopp fått tilgang til rapporten og vi vil nå foreta en grundig gjennomgang av den. Sametinget vil be om konsultasjoner med Olje- og energidepartementet for å sikre at samiske interesser og rettighetshavere skal ivaretas i videre arbeid med dette forslaget fra NVE. Jeg forventer en klargjøring fra departementet om hvordan de vil forholde seg til søknader som planlegges utenfor de utvalgte områdene, sier Silje Karine Muotka.

Sametingsrådet vil fremme forslaget fra NVE for behandling i Sametinget kommende plenum.

