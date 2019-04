Hotell Syv søstre i Sandnessjøen er solgt til ny eier

Nyheter

Ragde Eiendom AS som sammen med Breidablikk Eiendom AS er kjøper og som i dag skal signere kontrakten på hotell syv søstre i Sandnessjøen. Det opplyser Helgeland Sparebank i en pressemelding. Ifølge banken er dette langsiktige eiere som jobber på spreng for å åpne hotellet så fort det lar seg gjøre.