Sør-Helgeland Opplæringskontor har hatt et rekordår

Nyheter

Sør Helgeland Opplæringskontor opplyser i en pressemelding at de på sitt årsmøte tirsdag har orientert sine eiere i bedriftene på Sør-Helgeland om ett nytt rekordår.

– Vi hadde 183 lærlinger i kontrakt i 2018, noe som er en tredobling siden 2015. Vi hadde lærlinger i 58 ulike bedrifter og vi samarbeider meget godt med våre medlemsbedrifter, skole og Nav, sier daglig leder Alf Einar Graven.

Ifølge pressemeldingen var det 48 lærlinger som tok fagbrevet gjennom opplæringskontoret i 2018 og alle bestod. Et høyt antall lærlinger gir også bedre økonomi for opplæringskontoret.

– Det høye overskuddet kommer som følge av høyt antall lærlinger, fagbrevkurs, men også noe lav bemanning på opplæringskontoret. Dette gjør at vi nå kan øke antall ansatte fra 4 til 5 personer. Vi er i slutten av rekrutteringsprosessen og fikk inn 81 meget gode søknader. Det er ikke et mål i seg selv å gå med høye overskudd i opplæringskontoret, men det gir en trygghet for våre medlemsbedrifter hvis det kommer dårligere tider. Det blir også satt av penger i ett eget lærlingefond som vi oppfordrer medlemmene våre til å benytte til seg av til kurs og kompetanseheving for lærlinger, sier styreleder Kristian Warholm.