Nydyrking av myr blir forbudt

Torsdag gikk næringskomiteen på Stortinget inn for et generelt forbud mot nydyrking av myr med en begrenset adgang til dispensasjon, skriver NRK Nordland. Ifølge NRK gjør dette at regjeringspartiene sammen med SV sikrer et flertall for å innføre et slikt forbud når Stortinget behandler saken 11. april.

Leder i Nordland Bondelag, Ståle Nordmo, sier i en pressemelding at han mener regjeringa bevisst ignorerer advarsler fra kommune-Norge når de går inn for et forbud mot å nydyrke myr til bruk i matproduksjon.

– Landbruket skal selvfølgelig også bidra i klimadugnaden. Men for det første vet vi at klimaeffekten av et myrforbud er høyst usikker. For det andre fikk vi et tydelig bevis på at myrjorda spiller en vesentlig rolle i vår matberedskap i sommer, da mange tørkerammede bønder berga seg med å dyrke gras på myrjorda, sier bondelagslederen, som mener dette er helt feil klimamedisin fra regjeringa.

Nå fester han sin lit til at Kristelig Folkeparti kan hindre innføringen sammen med Ap og Sp.

– Kristelig Folkeparti har vært en tydelig forkjemper for matproduksjon over hele landet. Jeg forventer at de ikke sitter stille og ser på at regjeringa overkjører distriktene på denne måten, sier Nordmo.

I alt har 64 kommuner fra hele landet advart regjeringen mot et forbud mot nydyrking av myr, men regjeringa la kun til grunn at 12 kommuner ville bli berørt av beslutningen. Ingen av disse 12 ligger i Nordland. Les alle høringsuttalelsene her.

Ønsker et forbud

Naturvernforbundet skriver på sine nettsider at de er for et forbud mot dyrking av myr. Stein Johan Warland sier at Norge har mistet en tredjedel av myrarealet i løpet av de siste hundre årene på grunn av nydyrking, uttak av torv og andre inngrep. Han mener at vi nå har kommet til et punkt der vi ikke kan miste mer og argumenterer med at myr er den naturtypen som kan lagre mest karbon og at dette er en god grunn til å la myrene være i fred sett ut fra et klimaperspektiv.

Dette støtter Høyres landsbrukspolitiske talsperson Margunn Ebbesen.

– Myrforbud er et svært viktig ledd i nå FNs klimamål. Flere rapporter viser at å dyrke på dyp myr bidrar til store CO-utslipp. Dette er et viktig tiltak for å bevare kloden for framtidige generasjoner, sier Ebbesen til NRK.

Rammer særlig Nordland

– I praksis er dette et totalforbud mot nydyrking av myr. Dispensasjonsadgangen som regjeringspartiene går inn for er snever og byråkratisk. Dette stikk i strid med signalene som er gitt i media fra regjeringspartiene, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

I sin høringsuttalelse skriver Fylkesmannen i Nordland at NIBIOs rapport ikke gir en helt riktig framstilling av situasjonen i Nordland. Ifølge rapporten er det 12 kommuner i hele landet som ansees som berørt av et generelt forbud mot nydyrking av myr, og ingen av disse ligger i Nordland.

– H, FrP, KrF og V gjør et stort inngrep i den private eiendomsretten og reduserer muligheten til å produsere mat. Det mest absurde er at regjeringspartiene går mot å dyrke mat på myr, men det skal fortsatt være lov å bygge parkeringsplasser og kjøpesenter på myr. Dette er symbolpolitikk, kun egnet til å plage folk, mener Pollestad.

Han får støtte av partikollega på Stortinget, Siv Mossleth. Hun hevder det ikke er noe faglig grunnlag for å innføre et myrdyrkingsforbud.

– I Nordland har vi ingen bruk å miste, og det er helt klart at Senterpartiet fortsatt vil jobbe for å stoppe galskapen. I Norge er det omlag 3 prosent dyrket areal, i Nordland er bare 1,4 prosent dyrket areal. Myr utgjør ifølge Fylkesmannen i Nordland 45,5 prosent av de dyrkbare ressursene i fylket. I gode landbruksregioner som Lofoten, Vesterålen og Ytre Helgeland er myr realistisk sett eneste tilgjengelige reserve for nydyrking. I tillegg var det 17 kommuner i Nordland som advarte mot å innføre et myrdyrkningsforbud, sier Mossleth.

Kan søke dispensasjon

Det er mulig å søke om dispensasjon fra forbudet. Til NRK sier Margunn Ebbesen at forvaltningen på denne måten flyttes ned på kommunenivå. Etter flere somre med ekstremvær i form av tørke eller flom, sier hun det haster å få dette myrforbudet på plass.

– Myrene tar opp vann og demper flom samtidig som de representerer store biologiske verdier. Er det noen som absolutt bør være opptatt at vi legger til rette for minst mulig ekstremvær, bør det være bøndene, sier Margunn Ebbesen til NRK.