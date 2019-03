Stein-Andre blir styreleder i Helgeland Sparebank

Nyheter

Nye drivkrefter for Helgeland er valgt inn i lokalbankens styre: Stein Andre Herigstad-Olsen blir ny styreformann. Han får følge av styremedlemmene Siw Moxness og Tone Helen Hauge.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som styreleder i en lokalbank som er mer offensiv enn noen gang for å bidra til kunnskapsutvikling, samarbeid og vekst på Helgeland, sier Stein Andre Herigstad-Olsen i bankens pressemelding.

Tidligere nestleder

– Den nye styrelederen var nestleder i styret i banken i perioden 2015 til 2017, og vi ser fram til å få Stein Andre Herigstad-Olsen på topp i styret, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Stein Andre Herigstad-Olsen er 42 år, siviløkonom med spesialisering i finans og er opprinnelig fra Vevelstad, bosatt i Brønnøysund. Han er administrerende direktør i Torghatten Trafikkselskap og finanssjef i Torghatten ASA.

Med seg på laget får han Siv Moxness; sivilingeniør med lang fartstid i havbruksnæringen fra Aquarius, Kystinkubatoren og nå daglig leder i Vigner Olaisen. Moxness er 44 år fra Lurøy og solid styreerfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Tone Helen Hauge er Farmasøyt og er i dag regionsjef for Apotek 1 Norge. Hauge er 51 år og fra Mosjøen og har drevet egne apotek i mange år, og dessuten erfaring fra Farmasøyter uten grenser i Zambia og Kenya og vært frivillig i Helsedepartementet på Cook Island.

Brattbakk går ut

De tre som går ut av styret er styreleder Ove Brattbakk, Eva Monica Hestvik og Inga Marie Lund. Styremedlemmer som blir sittende også i kommende periode er Bjørn Audun Risøy, Nils Terje Furunes, Marianne Steinmo, samt representanter for de ansatte representert ved Birgitte Lorentzen og Geir Pedersen.

– Lokalbanken har lokalt eierskap med korte beslutningslinjer og høy kunnskap om lokalsamfunnet. Vi er veldig fornøyd med å få på plass et bredt sammensatt styre som representerer Helgeland på en god måte også i kommende periode, sier Nordgaard.

Stein Andre Herigstad-Olsen er også styreleder for Torghatten Servicesenter AS og for TTS Bil og dekksenter AS, i tillegg er han styremedlem i Widerøe-eierselskapet Wf Holding AS, i Torghatten Buss AS og i Bastø Fosen AS.