Nyheter

Tirsdag formiddag smiler solen over Brønnøysund, og varselet om polart lavtrykk ga ikke de voldsomme vindkulene som det var mulighet for. Men meteorologene har mer i vente. Tirsdag et det sendt ut to varsel for Helgeland:

Kuling: Gjelder for Rørvik - Støtt. Fra sent tirsdag ettermiddag sørlig stiv kuling 15 m/s. Minkende sent tirsdag kveld.

Mye Helgeland: Gjelder for Helgeland. Torsdag kveld og natt til fredag er det venta lokalt mykje nedbør, lokalt 40-60mm/12t.