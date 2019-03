Havbruksakademiet har fått tillatelse til oppdrettsundervisning

Nyheter

Havbruksakademiet på Toft opplyser i en pressemelding tirsdag at de har fått undervisningstillatelse til oppdrett fra Fiskeridirektoratet.

- Endelig er også vårt praktiske klasserom på plass. Dette er en milepæl for oss, og undervisningstillatelsen vil sikre en attraktiv og realistisk akvakulturutdanning som utvilsomt vil styrke rekrutteringen til næringen, sier Havbruksakademiets grunnlegger og styreleder, Robert Jørgensen.

Samarbeid med Sinkaberg-Hansen.

- Samarbeidet med næringen har vært avgjørende for å på plass denne tillatelsen, og vi

har inngått samarbeidsavtale med Sinkaberg-Hansen som har lokaliteter og landbase i nær tilknytning til skolen, sier Havbruksakademiets rektor Alexander Halsen i pressemeldingen.

Han opplyser at Sinkaberg-Hansen vil ha ansvar for den operative driften av undervisningstillatelsen, mens Havbruksakademiet vil ha ansvaret for undervisningen på lokalitetene.

- Sinkaberg-Hansen innfrir på alle de områder vi ser på som viktig for å heve kompetansen i næringen på en bærekraftig og velfundamentert måte, og våre elever vil ha tilgang til fullskala oppdrettsanlegg gjennom hele skoleåret. Inntekter fra undervisningstillatelsen vil gi oss mulighet til å redusere elevenes skolepenger, gjøre dagens prøveordning med skolefrokost og lunsj for elevene til en fast ordning, arrangere flere studieturer og anskaffe mer teknisk utstyr for bruk i undervisningen, sier Halsen.

Krevende søknadsprosess

Søknadsprosessen startet allerede for to år siden, opplyser Jørgensen.

Det at Havbruksakademiet er den første private skolen som har søkt Fiskeridirektoratet om undervisningstillatelse til oppdrett har gjort prosessen mer krevende enn forventet. Men nå er tillatelsen på plass og det blir kakefest for elever og ansatte, sier Robert Jørgensen.

Jørgensen opplyser også at Havbruksakademiet har fått flere søkere i år enn i fjor, med 58 søkere hvorav 37 på Vg1 og 21 på Vg2.

- Vi registrerer også en økning i karakternivået hos søkerne til Vg1 samtidig som det er spesielt hyggelig at alle elevene som startet på Vg1 i fjor har søkt seg videre til Vg2, sier Jørgensen.