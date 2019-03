Én sørhelgelending på fylkeslista til Miljøpartiet De Grønne

Nyheter

Miljøpartiet De Grønne i Nordland avholdt sitt nominasjonsmøte søndag. Nominasjonsmøtet fulgte nominasjonskomiteens innstilling for de øverste plassene og valgte Håkon Møller fra Bodø til partiets listetopp ved valget i september.

Sitter i bystyret

– For oss blir det viktig å legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av naturressursene til lands og til vanns. De siste årene har fylkesrådet gitt oppdrettstillatelse i et verdensarvområde, klimagassutslippene har økt år for år, og nedbygginga av matjord har fortsatt. Vi har en viktig rolle når det gjelder å fremme bærekraft og varige, grønne verdier i Nordland, sier Møller i partiets pressemelding.

Siden 2015 har Møller representert De Grønne i Bodø bystyre, der han leder komité for plan, næring og miljø. I fjor brøt han med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i saken om nedbygging av Rønvikjordene, og tok partiet inn i et budsjettsamarbeid med Høyre, Venstre og KrF.

Grønn Ungdom

Andreplassen på lista innehas av 19 år gamle Sirianna Stormo Pettersen fra Meløy. Hun er tidligere nestleder i Ungdommens fylkesråd og har også sittet i Ungdomsutvalget til Nordland Idrettskrets. I dag sitter hun i styret i Grønn Ungdom Nordland og som lokallagsleder for nyoppstartede Miljøpartiet De Grønne Meløy.

– Jeg er opptatt av situasjonen til barn, unge og studenter i fylket. Eksempelvis er dyr kollektivtransport er en ekstra byrde for hybelboere og unge som allerede har lite å rutte med. Jeg mener at et attraktivt Nordland er grønt, og her må vi satse om de unge skal trives, sier hun.

1. Håkon Møller, Bodø (1982)

2. Sirianne Stormo Pettersen, Meløy (1999)

3. Thomas Johansen, Evenes (1976)

4. Ina Flage Iversen, Narvik (1988)

5. Christopher Hermansen, Bodø (1998)

6. Danielle Hansen, Bodø (2000)

7. Robert Svendsen, Andøy (1973)

8. Toine Sandnes, Sortland (1969)

9. Bjørn Vidar Vangelsten, Bodø (1969)

10. Ida Maria Sivertsen, Nesna (1984)

11. Mikael af Ekenstam, Narvik (1971)

12. Ellen Marie Winter, Hadsel (1986)

13. Einar Formo, Gildeskål (1958)

14. Paro Lyngmo, Bodø (1979)

15. Geir Nerdal, Rana (1955)

16. Kaja Langvik Hansen, Bodø (1972)

17. Erling Scherffenberg, Vågan (1953)

18. Kleopatra Delaveris, Nesna (1964)

19. Bjørn Jacobsen, Bodø (1941)

20. Ingunn Judith Moen Reinsnes, Sortland (1960)

21. Oddbjørn Skarheim, Saltdal (1961)

22. Dagny Sofie Dahl, Nesna (1995)

23. Terje Nilsen, Brønnøy (1960)

24. Marit Vorren, Fauske (1968)

25. Svein Joar Husjord, Narvik (1988)

26. Camilla Helgesen, Bodø (1981)

27. Jan Inge Strømme, Bodø (1954)

28. Isabell Støre Nystad, Bodø (1980)

29. Roy- Ove Strøksnes, Fauske (1963)

30. Julianne Antonia Kolberg, Meløy (2000)

31. Aksel Vestavik, Saltdal (1999)

32. Bror Martin Hanssen, Narvik (1953)

33. Andreas Einvik Solbakken, Meløy (1998)

34. Jan Gunnar Sande, Hemnes (1953)