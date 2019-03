Vinteren har vært utfordrende for Posten

Nyheter

Distribusjonsleder i Brønnøysund Arne Lande sier posten til Sør-Helgeland ble 45 minutter forsinket mandag. Han forsikrer om at alle får posten sin, men at posten som skal til Post i butikk er litt forsinket i dag. Posten som skal til Sør-Helgeland sorteres i Bodø og kjøres over Saltfjellet og sørover for omdeling.