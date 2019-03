Kari Anne til frontalangrep mot kontroll- og rapporteringshysteri

Nyheter

Under Senterpartiets landsmøte på Hamar i helga holdt vevelstadordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen innlegg.

Innlegget kom under saken om «ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati», som ble lagt fram av nestleder Anne Beathe Tvinnereim.

– New public management med sitt kontroll- og rapporteringshysteri tar stadig mer av arbeidstida til folk, og heldigvis er det dokumentert at dette ikke fungerer. Folk må få tillit til å utføre de arbeidsoppgavene de er utdannet til. Nå er det slik at det økende omfanget av måling tar fokuset bort fra de egentlige målene, sa Andreassen

– Gjennom debatten ble det påpekt at både selvstendig næringsdrivende, private og offentlig ansatte opplever en maktesløshet ovenfor dagens skjemavelde. Tillit, ansvar og samarbeid må i langt større grad prege arbeidsdagen til folk, kommenterer Kari Anne.

New Public Management (NPM) er en teori for organisering og styring av offentlig virksomhet, og bygger ifølge Store norske leksikon på en antakelse om at offentlig virksomheter som ligner mer på markedet gir bedre kvalitet og effektivitet. Konseptet stammer fra nyliberalismen på 80-tallet.