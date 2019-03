Nyheter

Søndag har det flere steder vært nedbør, kombinert med lave temperaturer har dette ført til at veiene mange steder er glatte.

– Det er ekstremt glatt på Fv 17, melder BAnetts Hildegunn Nielsen, som kom over en traktor i grøfta like nord for Vik i Sømna.

Ifølge YR kan Vik vente seg lite nedbør frem mot mandag, og temperaturer rett under og rett over nullpunktet.

Vegtrafikksentralen melder også om snø- og isdekke på Fv76 på Tosenfjellet.

– Klokken 18:30 var det -1 grad, sørlig laber bris og snøbyger, melder VTS.

Det ventes betydelig lavere temperaturer over fjellet de neste timene, og frem mot mandag skal disse legge seg rundt 7-9 minusgrader. Det meldes også om noe nedbør i morgentimene og utover dagen.