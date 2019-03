Tosenveien var stengt av vogntog-stopp

Nyheter

Siste: Søndag morgen er veien åpen igjen.

Vegtrafikksentralen melder lørdag kveld om at fylkesvei 76 like etter Tosentunnelen er stengt.

– Det er et vogntog som har fått stopp, han venter på bilberging. Det er kø på begge sider av stedet sier trafikkoperatør Jonas Johnsen ved VTS.

– Det er også litt vær, men ikke ei ulykke, legger han til.

Klokken 21.45 tar en person kontakt med BAnett. Han er på stedet, og forteller at veien ennå ikke er åpen.

– Det som er skjedd er at det er en fokk-skavl vogntoget har kjørt i, og så har det fått stopp. Den har kjetting på, sier han.

På vegvesen.no er det oppgitt at veien er stengt på grunn av et trafikkuhell. Dette er altså ikke tilfellet.

– Har dere noen idé om når veien er åpen igjen?

– Nei, ikke ennå. Vi har vært i kontakt med brøytebilen, og det er det er litt snø på stedet og det samler seg opp litt snø på begge sider, sier han.

Dette innebærer at veien rent fysisk er stengt, og at det ikke går å passere.

PS! At Tosenveien er stengt innebærer at alle ferdselsårer ut fra Brønnøy og Sømna for øyeblikket er stengt, siden også ferjesambandene er ute av drift og hurtigruta ikke anløper - på grunn av været.

