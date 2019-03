Varsler uvanlig høy vannstand natt til søndag

Nyheter

Det brygger opp til en stormfull lørdag. Fredag ettermiddag har Meteorologisk institutt sendt ut flere varsel for Helgeland, blant annet et oransje (stor fare) varsel om høy vannstand på strekningen Rørvik - Andenes.

- Sjekk båten

- Natt til søndag er det fare for høy vannstand, estimert til 40-60 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, i kombinasjon med høye bølger. Vannstanden er ventet å være på det høyeste natt til søndag omkring kl 02, heter det på Yr.no.

Meteorologenes råd er at man holder avstand til vannet i strandsonen, sjekker fortøyningen til båten og sikrer løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Oransje varsel for flomnivå betyr at det kan bli oversvømmelser flere steder og fare for moderate ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Kuling og vindkast

Det er også sendt ut flere andre varsler:

* Kulingvarsel for strekningen Bodø - Rørvik: Fredag ettermiddag økning til sørlig stiv til sterk kuling 20 m/s, fredag kveld dreiende sørvest.

* Vanskelige kjøreforhold i Nordland: Fra fredag kveld ventes vanskelige kjøreforhold i fjellet på grunn av sterk vind, snø og snøfokk. Lørdag blir det en overgang til sludd eller snø i lavlandet, og det ventes vanskelige kjøreforhold også her.

* Kraftige vindkast: Lørdag ettermiddag og kveld er det ventet sørvestlig, senere vestlig liten storm 22 m/s, kan hende stedvis full storm 25, med kraftige vindkast 30-35 m/s sør for Bodø.

TTS sendte fredag i 15-tiden ut varsel om at det tas forbehold om anløp av Mindland på direkteruten Tjøtta - Forvik grunnet sterk vind.