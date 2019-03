Streikende skoleelever marsjerte for klimahandling

Nyheter

-Våres tidligere generasjon har snart brukt opp godene. Så nå er vi nødt til å ta ansvaret for deres rot. Vi har elleve år på å snu. Mange vil kanskje si det er umulig. Det er kanskje rett. Men en ting er sikkert. Så lenge vi ikke gjør noe vet vi at forandring ikke vil skje. Hvis vi snur i dag kan fremtiden vår se lys ut. For at dette skal skje er vi nødt til å ha en forandring. Mange av oss vi har ikke stemmerett. Dette er vår måte å si fra. Streiken er kanskje bare i dag, men kampen foregår fortsatt. Vi kan alle gjøre vårt og sammen kan vi gjøre fremtiden vår lysere, sa hun til applaus fra et opptil hundretalls streikende elever foran rådhuset.