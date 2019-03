Nyheter

Det var lederartikkelen "Ett eller to", som ble publisert i Helgelands Blad 7. januar - som en kommentar til ordførermøtet i Brønnøysund 3. januar - som var utgangspunktet for det som nå blir en behandling i Pressens Faglige Utvalg (PFU) onsdag.

Brønnøyordføreren tordner mot redaktør og melder ham til PFU – Jeg bygger på faktum over år i denne prosessen, jeg vet nøyaktig hva som foregår, sier HB-redaktør Hofstad.

Klager på faktafeil og manglende imøtegåelse

I lederen skriver redaktør Morten Hofstad i HB følgende:

«Ordførermøtet i Brønnøysund før helga foregikk bak lukkede dører. Det er like greit. Kanskje deltakende ordførere tror at ingen på utsiden skjønner spillet. Før seansen startet, satt Vefsn-delegasjonen på et eget møte sammen med Brønnøyordføreren og Paul Birger Torgnes. Seansen sluttet med ‘enighet’ om å ikke si noe om lokalisering, utover at ‘ett sykehus må ligge sør for Korgfjellet’. At ikke Alstahaug-ledelsen greier å si det egen befolkning mener, startet etter en mystisk snuoperasjon i mai-juni 2017.»

Det er dette utdraget fra lederen spliden nå står om. Klagerne fra Brønnøy mener Hofstad her begår faktafeil - at det aldri blir gjort noen avtaler i et møterom på forhånd - slik de hevder lederen antyder. Klagerne er også kritiske til at redaktøren ikke oppgir noen kilde - og viser til at verken journalister eller redaktøren selv fra Helgelands Blad var til stede på det omtalte møtet 3. januar. Klagerne skriver om utdraget:

«Dette er direkte usant. Undertegnede og Paul Birger Torgnes satt i et eget møte sammen med andre […] om ansettelse av ny rådmann i Brønnøy. Dette er et utvalg vi er valgt inn i av kommunestyret sammen med flere. Møtet var avsluttet og vi pakket sakene våre da delegasjonen fra Vefsn kom inn døra. De skulle på ordførermøtet vedrørende Helgelandssykehuset 2025. De var sendt dit fra resepsjonen som mente møtet de skulle på var der. Vi hilste høflig godt nytt år før vi forlot rommet da møtet skulle være i et annet rom. Paul Birger Torgnes dro videre i annet møte. Vi andre flyttet oss til kommunestyresalen der det nye møtet skulle foregå.»

Klagerne mener at omtalen var spesielt rammende for Paul Birger Torgnes, som sitter i styret i Helgelandsykehuset. Klagerne skriver at Torgnes har opptrådd ryddig ved å erklære seg inhabil fra all politiske behandling av saker som gjelder Helgelandssykehuset - for å ivareta sin habilitet i sykehusstyret. Klagerne mener at Helgelands Blad har handlet i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2 om kontroll av opplysninger og 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Helgelands Blad mener klagerne misforstår

Helgelands Blad har svart på anklagene fra Hanssen og Torgnes, og uttaler i sitt tilsvar at "det er krevende å skjønne hva klagerne mener seg berettiget til å klage på". Helgelands Blad mener klagerne misforstår følgende setning i lederartikkelen:

«Seansen sluttet med ‘enighet’ om å ikke si noe om lokalisering, utover at ‘ett sykehus må ligge sør for Korgfjellet’.»

Helgelands Blad påpeker at «seansen» i denne setningen viser til selve ordførermøtet, der det ikke står strid om hva som ble konklusjonen, og hva enigheten gikk ut på. Redaksjonen tolker det slik at klagerne feilaktig kobler setningen til den foregående setningen:

«Før seansen startet, satt Vefsn-delegasjonen på et eget møte sammen med Brønnøyordføreren og Paul Birger Torgnes.»

Helgelands Blad skriver videre i sitt tilsvar at avisen er åpen på at det burde ha vært lagt inn et avsnitt mellom de to setningene for «å bryte eventuell indre sammenheng mellom setningene». Videre oppfatter redaksjonen at klagernes 4.14-krav om imøtegåelse til en lederartikkel faller på sin egen urimelighet, ikke minst fordi debatten «løper med stor intensitet på daglig basis». Helgelands Blad understreker at avisen gjerne tar imot et tilsvar fra klagerne, men at redaksjonen så langt ikke har mottatt dette.