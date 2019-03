Les digitaliseringsminister Astrups (H) svar til Nordlund (Sp) om ledelsen

Nyheter

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) sendte følgende skriftlige spørsmål om Altinn til digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H):

- Hvor har regjeringen tenkt at ledelsen og ansvaret for utviklingen av de løsningene som har vært driftet og utviklet hos Brønnøysundregistrene skal legges når DIFI og Altinn skal slås sammen til enda et nytt direktorat?

Bakgrunnen for spørsmålet er oppgitt å være pressemeldingen om sammenslåingen av Altinn og Difi.

Digitaliserimgsminister Nikolai Astrup (H) svarer:

- Etableringen av et digitaliseringsdirektorat er resultatet av en omorganisering, som blant annet innebærer at Altinn-organisasjonen skilles ut fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med deler av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

- Omorganiseringen vil ikke innebære geografisk flytting av kontorsteder. Endringene medfører at antall direktorater blir det samme som i dag. Digitaliseringsdirektoratet vil gi oss grunnlag for en mer samordnet styring av den videre utviklingen av felles IT-løsninger for hele offentlig sektor. Det miljøet som nå samles, vil ha lang erfaring med å digitalisere innbyggertjenester og tjenester for offentlige virksomheter, næringsdrivende og frivillig sektor.

- Organisasjonsendringen krever ikke noen geografisk endring av drift og forvaltning av Altinn-løsningene. Videre utvikling av ny infrastruktur og nye tjenester skal skje innenfor en samordnet, strategisk ramme, og den vil foregå ved bruk av den gode kompetansen som finnes på de ulike tjenestestedene. Direktoratets ledergruppe vil ha representanter i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Overføringen av ansvar og oppgaver vil endre den organisatoriske tilhørigheten for en del ansatte. Disse vil få en ny arbeidsgiver.

- Det er ikke tatt noen beslutning som innebærer flytting av ansatte, heller ikke av direktoratets ledelse. Vi er opptatt av at vi skal ivareta de personene som blir berørt av endringene, og vi skal ha gode prosesser og følge spillereglene i arbeidslivet, både for ledere og øvrige medarbeidere. De tre direktoratene vil nå, i samarbeid med departementene, gå i gang med å klargjøre de personalmessige og budsjettmessige konsekvensene og tilpasningene som må forberedes, slik at organisasjonsendringene kan gjennomføres på en smidig og konstruktiv måte. I denne fasen vil både ledere og tillitsvalgte i de tre virksomhetene ha nøkkelroller.