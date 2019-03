I dag legger ressursgruppen fram sin endelige rapport

Nyheter

Ressursgruppen som Helgelandssykehuset har leid inn for å komme med en anbefaling til ny sykehusstruktur på Helgeland for framtiden presenterte i desember sin foreløpige rapport. Der anbefalte de ett stort akuttsykehus for hele Helgeland i Mo i Rana og DMS-er til de øvrige byene.

Anbefalingen utløste mye debatt, flere underskriftskampanjer, ordførermøter og et fakkeltog som samlet over 4.000 mennesker i Sandnessjøen.

Den foreløpige rapporten har vært ute på høring fra 3. desember i fjor til 1. mars i år. Det har kommet inn over 100 høringssvar fra enkeltpersoner, kommuner, offentlige etater og andre. Ressursgruppen har vurdert høringssvarene fortløpende og har nå laget en ny og endelig rapport.

I dag, tirsdag 19. mars, klokken 14.00 skal leder for den eksterne ressursgruppa, Helge Torgersen, overlevere den endelige rapporten til Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset streamer overleveringingen live - se video over.